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17:01, 21 декабря 2021 года В орловском управлении ФСИН подвели предварительные итоги работы за 2021 год Информацию озвучили на пресс-конференции.





Было обьявлено, что удалось изьять 70 литров спиртосодержащей жидкости кустарного производства. Кроме того, стало известно, что одним из самых желанных предметов с воли для осуждённых по-прежнему остаётся телефон. За решетку пытались передать 99 мобильников. Самую крупную партию - 16 штук, планировали доставить на территорию ИК-5 в Нарышкино. Иногда средства связи передают весьма необычным способом - по воздуху.





Юлия Сабельникова





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