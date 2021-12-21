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17:35, 21 декабря 2021 года

Орловские школьники создали собственный дрон на водородном топливе

Воспитанники регионального центра «Созвездие Орла» Даниил Толпекин и Иван Дёмин сейчас улучшают летательный аппарат.


Кромские девятиклассники Даниил Толпекин и Иван Дёмин на занятиях в «Созвездии Орла» собрали дрон, работающий на водородном топливе – альтернативном питанию от литий-ионных АКБ. Предполагается, что переход на газ в полтора – два раза увеличит запас хода коптера по сравнению с его аккумуляторным «старшим братом». Также водородный дрон достаточно экологичен.
 
Проект ребят был представлен на Всероссийском техническом конкурсе «Большие вызовы». Изобретение вывело Даниила Толпекина в финал. В качестве награды он провел время в главном образовательном центре страны «Сириус», где работал над возможностью зарядки дронов в воздухе с помощью лазера.

Сейчас ребята продолжают совершенствовать коптер. Изобретение всерьез собираются использовать в геодезических целях. 
 
Фото с сайта правительства Орловской области



Артём Ежаков


 
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