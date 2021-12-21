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17:52, 21 декабря 2021 года Внедрение новой транспортной схемы в орловском микрорайоне «Зареченский» запланировано летом Об этом сообщает пресс-служба мэрии.





Внедрение новой транспортной схемы в орловском микрорайоне «Зареченский» запланировано летом 2022 года. До зимы не удалось оборудовать площадку для стоянки транспорта на ул. Емлютина, поэтому работы перенесены до наступления хорошей погоды. Тогда же пройдет установка новых транспортных павильонов. Только по завершению этих мероприятий транспортная схема заработает, как надо.





Артём Ежаков





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