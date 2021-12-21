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17:45, 21 декабря 2021 года

Горсовет Орла озабочен планами кровельного ремонта на 2022 год

Депутаты готовят обращение на имя губернатора.


Депутаты орловского городского совета обратятся к губернатору Андрею Клычкову с предложением увеличить перечень многоквартирных домов в подпрограмме по капитальному ремонту кровель на 2022 год. Как выяснилось, предварительно в областной столице планируют отремонтировать всего две крыши, хотя нужно – 86.
 
«Если просто администрация не внесла — это одна история, но если планируется всего две кровли, то мы бы хотели, чтобы было подготовлено обращение за подписью председателя Совета Василия Федоровича Новикова на имя главы региона, чтобы он обратил внимание на этот вопрос», – заявил зампред горсовета Владимир Негин.
 
В этом году план ремонта кровель МКД в Орле содержал 40 зданий. В 35 работы уже завершены, по пяти объектам они ещё ведутся.


Артём Ежаков


 
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