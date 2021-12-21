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18:17, 21 декабря 2021 года Орловские работники культуры продолжат совершенствоваться в лучших вузах страны В следующем году там пройдут курсы повышения квалификации 228 человек.





228 работников орловских культурных учреждений в 2022 году пройдут курсы повышения квалификации в лучших вузах России, – сообщает информационный портал Орловской области. Такая возможность доступна благодаря федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В этом году уроки профессионального совершенствования прошли 239 человек.





Артём Ежаков





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