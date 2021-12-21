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19:31, 21 декабря 2021 года Установка для выработки сжиженного кислорода в Орле возвращается домой В разгар четвертой волны коронавируса в наш город ее доставили военные.





Мобильный концентратор получил временную прописку в больнице Боткина. В разгар четвертой волны расход кислорода составлял до 370 баллонов в сутки. Сейчас чуть более двухсот. Как правило 90% тяжелых пациентов требуют высокого потока кислорода. Кислородную станцию в течение месяца обслуживали три специалиста, работала она круглосуточно.

Александр Лялюхин главный врач городской больницы им. С. П. Боткина: «Заболеваемость сейчас снизилась по сравнению с тем какая она была на момент приезда данной установки. И если тогда у нас лежало более 300 пациентов в стационаре, то сейчас на сегодняшнюю дату, лежит 250. Количество пациентов в реанимации меньше и количество суточного потребления кислорода сократилось».





Анна Вайсергисер





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