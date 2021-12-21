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19:40, 21 декабря 2021 года

Городской совет народных депутатов провёл последнюю в этом году сессию

Среди прочего, народные избранники приняли бюджет во втором и третьем чтении. Но с поправками.


Городская казна продолжит финансировать: питание школьников, пособия инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, проживающим в частных домах Орла и выплаты солдатам, получившим инвалидность, участвуя в вооружённых конфликтах. Внесение этих обязательств стало последней поправкой в бюджет Орла на 2022 год. Доходы равны расходам - 9,5 миллиардов рублей.

Бюджет не стал единственным финансовым вопросом в повестке сессии. Городские депутаты также обсудили и тарифы на проезд в общественном транспорте. Администрация Орла попросила автоматически поднимать стоимость поездки в пределах инфляции. То есть раз в год. Почти тоже самое администрация просила сделать и с тарифами на услуги ЖКХ. Только последние сразу же и проидексировать на 12,5% - то есть учесть инфляцию сразу за 2 года. Однако по обоим вопросам депутаты отказали, оставив право регулирования тарифов за собой.

Чисто экономическим стал и вопрос приватизации муниципального имущества в следующем году. Это, кстати, одна из статей доходов бюджета Орла. Город вновь попытается продать почти за миллиард акции «Орёл-Отеля», здание администрации Советского района и ещё больше 20 объектов. Всего на миллиард 325 миллионов.


Антон Киселёв


 
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