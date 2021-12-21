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19:50, 21 декабря 2021 года

Орловские власти ищут решение проблемы центра социальной поддержки для людей с ОВЗ «Равные»

Центр оказался под угрозой выселения. Помещение, где занимаются дети и взрослые с ментальными особенностями, выставили на продажу. Дети, педагоги, родители обратились за помощью к общественности.


В центре социальной поддержки «Равные» занимаются ребята с ментальными особенностями. Педагоги и воспитанники центра,узнав о том, что помещение выставлено на продажу, записали видеообращение. Роликом соцсетях им делились не только в Орле и соседних регионах, но и за пределами России. Так о проблеме узнали тысячи людей. Без занятий и общения рискуют остаться около 100 детей и взрослых с особенностями развития.

Елена Воробьёва, директор центра социальной поддержки для людей с ОВЗ «Равные»: «В течении двух лет собственник предоставлял нам на льготных условиях нам это помещение. Секйчас, когда закончился договр собственник выставляет его на продажу, предложив нам выкупить его по льготной стоимости - 4,5 миллиона рублей. Рыночная стоимость намного дороже»

Чтобы выкупить квадратные метры на переулке Карачевском, объявили сбор средств. Мир не без добрых людей: на сегодняшний день собрали в районе полумиллиона.

Домом его называют все. Теплую атмосферу своими руками создавали мамы особенных детей: подыскивали педагогов, начинали с двух студий. Сейчас их - десять: театральная, гончарная, компьютерная и другие.

По словам первого заместителя председателя правительства региона Татьяны Крымовой, центр «Равные» не останется без поддержки областного правительства.

Внимание на проблему обратил и губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в Инстаграм. Было отмечено, что договор льготной аренды продлён на полгода. И поиск решения проблемы продолжается.


Юлия Сабельникова


 
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