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21:20, 21 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия»





- Центр «Равные» под угрозой выселения. «Вести» разбирались в ситуации.



- От бюджета до тарифов на проезд. Сегодня в Орловском горсовете состоялась последняя в этом году сессия.



- Ситуация - стабилизировалась. Военная кислородная станция, отправится туда, где нужнее.



- В современной технике и под старину: в музее сегодня открылась уникальная выставка.



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