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8:34, 22 декабря 2021 года

Орловские росгвардейцы пресекли покушение на сладости

В областной столице удалось предотвратить очередную магазинную кражу.


В супермаркете Заводского района Орла пресечена кража шоколада и кондитерских изделий. Один из посетителей торговой точки вместо добросовестной оплаты товара попытался незаметно пронести сладости мимо кассы. Кражу сорвали росгвардейцы, прибывшие по сигналу тревогу. Задержанного мужчину передали полицейским.

За прошедшую неделю подразделения вневедомственной охраны Росгвардии отработали более 50 сигналов с охраняемых объектов в Орле и области. Основной причиной вызова силовиков остаются мелкие кражи и нарушение правопорядка в общественных местах.


Артём Ежаков


 
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