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9:16, 22 декабря 2021 года В конце декабря в Орле состоится Олимпийский бал Традиционное мероприятие завершает спортивный год.





27 декабря в орловском спорткомплексе «Победа» пройдет Олимпийский бал, в рамках которого будут чествовать лучших орловских спортсменов, тренеров и ветеранов спорта. Об этом накануне сообщил глава профильного управления Алексей Берестов.



В этом году Орловщина добилась множества отличных результатов в спорте. На Паралимпийских играх в Токио третье место занял игрок в настольный теннис Юрий Ноздрунов. Илья Аксенов стал чемпионом мира по лёгкой атлетике среди глухих. Сейчас он готовится к предстоящим летним XXIV Сурдлимпийским играм.



Есть успехи и у молодых орловцев. 14-летний Платон Козлов стал победителем первенства Европы по боксу, а Максим Голиков стал лучшим на V летней Спартакиаде России по боксу среди юниоров.





Анастасия Дорохова





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