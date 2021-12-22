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9:55, 22 декабря 2021 года Орловчанке дали пять лет колонии за кредитное мошенничество По 200 фиктивным соглашениям женщина получила более 15,9 млн рублей.





Покровский районный суд приговорил бывшего специалиста по микрокредитованию к пяти годам общего режима и штрафу в размере полумиллиона рублей за мошенничество, – сообщает сайт прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Установлено, что 36-летняя местная жительница, занимая банковскую должность, за четыре года оформила на имена клиентов свыше 200 кредитных договоров. По ним она взяла из кассы более 15,9 млн рублей. Для отвода глаз осуждённая погашала долговые обязательства по фиктивным соглашениям. Эти деньги она добывала через аналогичным способом.





Артём Ежаков





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