В орловских бюджетных учреждениях нашли брянский сыр с антибиотиками

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10:55, 22 декабря 2021 года
В орловских бюджетных учреждениях нашли брянский сыр с антибиотикамиДругая марка изготавливалась из немолочных видов сырья.
Орловское управление Россельхознадзора обнаружило в региональных бюджетных учреждениях изготовленные с нарушениями брянские сыры. В одной из марок товара ООО «Брасовские сыры» были найдены антибиотики «Клиндамицин» и «Тилозин», присутствие которых не допускается. Второй вид сыра изготавливался из немолочных видов сырья. Проверка показала, что образец содержит растительные масла и жиры на растительной основе: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.
Производитель оштрафован на 50 тысяч рублей.
Артём Ежаков