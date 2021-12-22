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11:30, 22 декабря 2021 года В Орле накануне днём в пожаре погибла 90-летняя женщина Сотрудники МЧС называют предварительной причиной трагедии нарушение правил использования бытовых электроприборов.





21 декабря в 15:14 на пожарные получили сигнал о возгорании в деревянном жилом доме на ул. Мясоедова. На место отправились сотрудники 3-й и специализированной ПСЧ. Эпицентром пожара оказалась кухня – стихия полностью уничтожила помещение.



Внутри огнеборцы обнаружили тело 90-летней женщины. Предварительной причиной трагедии называют нарушение правил использования бытовых электроприборов.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 17 раз, из них 5 выездов пришлись на ликвидацию возгораний.







Артём Ежаков





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