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12:00, 22 декабря 2021 года Орловский отряд «ЛизаАлерт» в период морозов будет патрулировать улицы Добровольцы выйдут на дежурство вечером и ночью.





Орловский отряд «ЛизаАлерт» сообщил о возобновлении акции «Ночной патруль», призванной предотвратить и уменьшить количество замёрзших людей. Добровольцы выйдут на дежурство вечером и ночью.



Волонтёры призывают граждан обращать внимание на людей, которые могут нуждаться в помощи. Особенно это касается ночного времени суток.



При возникновении опасности звоните по телефонам: «112», горячая линия «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.





Артём Ежаков





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