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12:45, 22 декабря 2021 года В Орле мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции Он заплатит 7,5 тыс. рублей.





Заводской районный суд Орла на 15 тыс. рублей оштрафовал мужчину, заболевшего COVID-19 и нарушившего при этом режим самоизоляции. Свою вину он не признал, заявив, что отлучился в аптеку и на кладбище, ни с кем при этом не контактируя.



Суд назначил орловцу взыскание в размере 7,5 тыс. рублей. При этом размер штрафа был уменьшен вдовое от минимального положенного. Максимально нарушитель мог заплатить 40 тыс. рублей, но суд признал обстоятельства исключительными и смягчил наказание.





Артём Ежаков





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