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13:20, 22 декабря 2021 года Орловцам, покусившимся на вырубку ёлок, грозит административное или уголовное наказание Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк побеседовала с участковым лесничим Владимиром Пашковым о новогодних красавицах.





В эти дни почти в каждом помещении уже установлен главный символ грядущего Нового года – ёлка. Последние несколько лет жители России при выборе новогодней красавицы предпочитают искусственное дерево или покупают пару веточек хвои, ставя их для запаха в воду. Однако есть и те, кто на поиски ёлки отправляется в лес, забывая, что за это предусмотрено наказание. Сколько придется заплатить за несанкционированную вырубку корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Опанасюк узнала у специалиста одного из орловских лесничеств Владимира Пашкова. Также он дал советы по выбору праздничного дерева.





Юлия Опанасюк





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