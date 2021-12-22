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11:43, 22 декабря 2021 года Орловский детсад № 74 остался без отопления Восстановительные работы должны завершиться к двум часам дня.





Детский сад № 74 в Орле остался без отопления из-за подземной течи сети теплоснабжения. Ожидается, что восстановительные работы продлятся до 14:00.



Сейчас в учреждении находятся свыше 130 воспитанников. Родители уведомлены о случившемся. Сейчас температура в саду поддерживается обогревателями.



Телефон диспетчера: 55-29-74.





Артём Ежаков





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