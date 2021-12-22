В Орловском музее ИЗО открылась выставка, посвященная Куликовской битве

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13:45, 22 декабря 2021 года
В Орловском музее ИЗО открылась выставка, посвященная Куликовской битвеВсе представленные работы отражают одну тему – великое сражение на берегах Дона и Непрядвы.
В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка произведений современных графиков и живописцев из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».
Зритель может увидеть здесь ключевые моменты сражения и образы героев битвы. Монументальные и глубокомысленные сюжеты позволяют создать возможное представление о том, как это было.
Экспозиция очень ярко и убедительно представляет русскую реалистическую историческую живопись, которая является достоянием отечественной школы. Впечатляет и графика, и редкие нынче офорты.
Познакомиться с выставкой можно уже сейчас. Она будет работать и в новогодние каникулы.
Эва Стасюлевич