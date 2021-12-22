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13:45, 22 декабря 2021 года В Орловском музее ИЗО открылась выставка, посвященная Куликовской битве Все представленные работы отражают одну тему – великое сражение на берегах Дона и Непрядвы.





В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка произведений современных графиков и живописцев из фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле».



Зритель может увидеть здесь ключевые моменты сражения и образы героев битвы. Монументальные и глубокомысленные сюжеты позволяют создать возможное представление о том, как это было.



Экспозиция очень ярко и убедительно представляет русскую реалистическую историческую живопись, которая является достоянием отечественной школы. Впечатляет и графика, и редкие нынче офорты.



Познакомиться с выставкой можно уже сейчас. Она будет работать и в новогодние каникулы.





Эва Стасюлевич





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