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14:25, 22 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 204 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 204 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 68 814).



Накануне выписано 689 орловцев (всего – 59 810), умерло 7 человек – 1 436 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 60,5%.





Артём Ежаков





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