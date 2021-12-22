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14:45, 22 декабря 2021 года Блогеры помогают жителям орловских глубинок Добрые дела автора проекта «Заброшенная Россия» Алексея Ушакова побудили его зрительницу поступить так же.





Алексей Ушаков считает Орловщину второй Родиной с детства – в доме бабушки в Колпнянском районе он проводил все школьные каникулы. Три года назад мужчина открыл канал «Заброшенная Россия», где показывает жизнь деревни без прикрас и помогает нуждающимся.



Так получилось и с семьей Афониных, которая проживает в Покровском районе. Молодая женщина с мамой одна воспитывает четверых детей. После визита блогера работа в доме закипела – неравнодушные, увидев в видеоролике условия жизни семьи, на помощь не скупились – собрали около 100 тысяч рублей. Обращение блогера дошло губернатора, и глава региона поручил организовать работу – в дом провели воду, почти готова канализация. Впереди – ремонт дома.



Жительница Орла Екатерина Воронова, вдохновившись роликами Алексея Ушакова, узнала о доме в Свердловском районе, где ремонт надо было делать еще лет 5 – 7 назад. С помощью своих подписчиков девушка смогла собрать практически 70 тысяч рублей. В здании поменяли проводку, постелили линолеум, частично обновили мебель.



Сделать жизнь таких людей чуть счастливее может каждый из нас. Страницы виртуальных помощников, совершающих реальные добрые дела, любой желающий может найти в социальных сетях.





Юлия Опанасюк





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