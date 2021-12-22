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15:25, 22 декабря 2021 года Пожарный автопарк орловских огнеборцев пополнили четыре спецавтомобиля Сегодня технику передали сотрудникам МЧС.





Сегодня автопарк орловских пожарных пополнился четырьмя новыми спецавтомобилями. Это три автоцистерны повышенной проходимости «Урал» и одна командно-штабная машина. Техника уже готова к выездам.



Как отметили в МЧС, сейчас автопарк спецтехники регулярно обновляется. Это в том числе влияет и на время приезда расчета.





Всеволод Трифонов





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