Искусственный интеллект будет проводить анализ личности по соцсетям

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14:23, 22 декабря 2021 года
Искусственный интеллект будет проводить анализ личности по соцсетямИнститут системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) объявил тендер стоимостью 36 млн рублей на проведение исследования в области применения искусственного интеллекта для анализа психологического портрета россиян на основе данных из соцсетей. Об этом говорится в документе, размещенном на портале госзакупок 23 ноября 2021 года.
Согласно документу, в качестве предмета закупки заявлено проведение научно-исследовательских работ по теме: «Приложение методов доверенного и объяснимого искусственного интеллекта к технологиям психологической диагностики личности по данным социальных сетей».
«В настоящее время приобретает все большее распространение разработка технологий, использующих цифровые следы для диагностики свойств и состояний личности. Для разработки и дальнейшего применения подобных технологий критически важным является использование принципов доверенного искусственного интеллекта.
К одному из источников данных относятся социальные сети, накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователя, фиксирующих показатели его поведенческой активности».
Эксперт кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов отметил, что для государства развитие технологий искусственного интеллекта является одним из приоритетных направлений, на это прямо указывает «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года». И это не случайно, ИИ сейчас бурно развивается во всем мире, как и социальные сети, в которых большинство населения мира имеют аккаунты, поэтому анализ личности с помощью такого рода технологий вполне объясним и может быть использован в дальнейшем в различных направлениях, включая работодателей и специальные службы.
Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС