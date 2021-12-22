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14:23, 22 декабря 2021 года Искусственный интеллект будет проводить анализ личности по соцсетям Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) объявил тендер стоимостью 36 млн рублей на проведение исследования в области применения искусственного интеллекта для анализа психологического портрета россиян на основе данных из соцсетей. Об этом говорится в документе, размещенном на портале госзакупок 23 ноября 2021 года.



Согласно документу, в качестве предмета закупки заявлено проведение научно-исследовательских работ по теме: «Приложение методов доверенного и объяснимого искусственного интеллекта к технологиям психологической диагностики личности по данным социальных сетей».



«В настоящее время приобретает все большее распространение разработка технологий, использующих цифровые следы для диагностики свойств и состояний личности. Для разработки и дальнейшего применения подобных технологий критически важным является использование принципов доверенного искусственного интеллекта.



К одному из источников данных относятся социальные сети, накапливающие обширные материалы относительно интересов, увлечений, записей пользователя, фиксирующих показатели его поведенческой активности».



Эксперт кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов отметил, что для государства развитие технологий искусственного интеллекта является одним из приоритетных направлений, на это прямо указывает «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 года». И это не случайно, ИИ сейчас бурно развивается во всем мире, как и социальные сети, в которых большинство населения мира имеют аккаунты, поэтому анализ личности с помощью такого рода технологий вполне объясним и может быть использован в дальнейшем в различных направлениях, включая работодателей и специальные службы.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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