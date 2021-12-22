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16:00, 22 декабря 2021 года Жителям и гостям Орловской области доступно множество вариантов новогоднего отдыха Перечень туристических мест обширен.





Жителям и гостям Орловской области доступно множество вариантов новогоднего отдыха. Первое, что нужно посетить – это Спасское-Лутовиново, признанный туристический центр региона, где точно захочется перечитать классика или написать что-то самому. В новогодние праздники сюрпризы будут разбросаны по всему парку.



Паломники со всей страны находят умиротворение в величественных храмах купеческого города Болхова, а в «Орловском Полесье» в это время года звери выходят ближе к людям. На подкормочной площадке можно увидеть зубра – на Орловщине самая большая популяция этих животных в стране.



Спасское, Болхов и «Полесье» – составляющие туристического маршрута «Бирюзовое кольцо России». Среди них и Орел. В праздничные входные музеи будут доступны по заявкам. Готовят к открытию резиденцию Деда Мороза и лыжные центры.



Разрабатывают в регионе «гастрономическую карту Орловской области». Знакомство с исконной кухней – первый шаг к развитию гастротуризма. Сделают его до конца этого года.



Исконно русские блюда можно продегустировать в одной из старейших гостиниц. Туристам предлагают остановиться в «Патриаршем номере» – с колоннами и видом на исторический центр города. Есть также более упрощенные варианты – хостелы.





Анна Вайсергисер





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