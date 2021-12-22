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16:15, 22 декабря 2021 года Орловский СК возбудил уголовное дело по факту массового расстрела в годы войны Останки погибших со следами пулевых ранений были найдены в Болхове на территории завода полупроводниковых приборов.





По факту обнаружения фрагментов 30 человеческих скелетных останков со следами пулевых ранений на территории Болховского завода полупроводниковых приборов возбуждено уголовное дело об убийстве, – сообщает сайт областного СУ СК. Предположительно, люди погибли в период Великой Отечественной войны во время одного из массовых расстрелов. За время оккупации Орловской области было убито свыше 80 тысяч мирных граждан.



Сейчас продолжаются необходимые экспертизы и другие следственные мероприятия.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области









Артём Ежаков





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