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17:30, 22 декабря 2021 года Накануне под Орлом в пруду утонул 62-летний мужчина Сегодня его тело извлекли водолазы.





Вечером 21 декабря спасателям сообщили об утонувшем в пруду человеке. ЧП произошло вблизи села Калинино Орловского района. Лишь сегодня утром тело 62-летнего мужчины извлекли из воды и передали полицейским.



Мороз начал сковывать льдом водоемы, вселив в людей напрасную уверенность, что корка стала достаточно прочной, чтобы выдержать человека. ГУ МЧС России призывает граждан придерживаться правил безопасности на зимних водоёмах, самое главное из которых – просто не выходить на лед.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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