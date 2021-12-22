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17:30, 22 декабря 2021 года

Накануне под Орлом в пруду утонул 62-летний мужчина

Сегодня его тело извлекли водолазы.


Вечером 21 декабря спасателям сообщили об утонувшем в пруду человеке. ЧП произошло вблизи села Калинино Орловского района. Лишь сегодня утром тело 62-летнего мужчины извлекли из воды и передали полицейским.

Мороз начал сковывать льдом водоемы, вселив в людей напрасную уверенность, что корка стала достаточно прочной, чтобы выдержать человека. ГУ МЧС России призывает граждан придерживаться правил безопасности на зимних водоёмах, самое главное из которых – просто не выходить на лед.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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