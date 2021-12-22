Главная » Новости



15:34, 22 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Федеральный центр выделил 108 миллионов рублей на поддержку орловских больниц.



- Орловским огнеборцам передали четыре новых пожарных машины.



- Орловщина готова предложить множество мест для проведения новогодних каникул. Где отведать знаменитую «гуртьевскую» кашу и почему стоит заглянуть в «Патриарший номер»?



- Морозные узоры из кружевного центра Орловщины. В музее Тургенева – выставка мценского кружева.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2