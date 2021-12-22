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16:13, 22 декабря 2021 года Орловским детям-сиротам начнут выдавать сертификаты на покупку жилья Соответствующий законопроект был единогласно принят на сегодняшнем заседании областного совета.





В Орловском областном совете единогласно принят законопроект о выдаче детям-сиротам единовременных сертификатов на покупку жилья. На него могут рассчитывать представители этой категории граждан, не достигшие 23 лет, с постоянной работой или текущей учебой, а также без непогашенной судимости, психических заболеваний, алко- и наркозависимостей.



В следующем году в региональной казне на приобретение жилья детям-сиротам хотят заложить 333 миллиона рублей.





Артём Ежаков





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