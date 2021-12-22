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16:57, 22 декабря 2021 года В орловском музее Тургенева представлены работы мценских мастеров Некоторые экспонаты демонстрируются впервые.





В орловском музее Тургенева представлены работы мценских мастеров. На открытии зрители увидели живописные полотна преподавателей местной детской художественной школы, декоративные украшения от народного мастера резьбы по дереву Алексея Голубева и уникальное мценское кружево – его современные и старинные варианты.

Марина Перекатова, научный сотрудник Мценского краеведческого музея: «Впервые на выставке представлены кружево конца XIX – начала XX века, кружево из мценского музея «Школы кружевниц» – это большая ценность для города. Кружево не просто декоративное прикладное искусство, а наследие Мценского края». Этой выставкой открывается большой проект музея Тургенева, который раз в год будет предоставлять свою площадку краеведческим музеям разных районов Орловской области.





Эва Стасюлевич





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