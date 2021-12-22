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18:25, 22 декабря 2021 года Орловские школьники сделали вклад в украшение ж/д вокзала Лучшие поделки были отмечены дипломами.





В преддверии Нового года в Орле подвели итоги акции "Волшебный шар". В ее рамках школьники города своими руками смастерили новогодние игрушки. Для ребят, чьи "волшебные шары" никого не оставили равнодушными организовали праздник с подарками и вручением дипломов.





Юлия Опанасюк





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