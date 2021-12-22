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18:35, 22 декабря 2021 года Россельхознадзор одобряет ёлочки с орловских базаров Сегодня инспекторы ведомства проверили насколько качественных и безопасных зелёных красавиц предлагают орловцам.





На городских ёлочных базарах представлены как местные деревья, так и из других регионов и из Европы. Иностранные деревья дважды исследуют на болезни и паразитов еще до реализации. Вредных насекомых на хвойных в Орёл не завозили уже несколько лет. Российские и местные ёлочки проверяются в месте продажи. Эти деревья тоже здоровы. Опасность может возникнуть, если деревья вовремя не утилизировать после праздника.





Антон Киселёв





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