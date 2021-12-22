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21:00, 22 декабря 2021 года

В Орле состоялась последняя сессия облсовета в 2021 году

Обсудили сразу несколько вопросов.


Среди прочего, обсудили законопроект квадратных метров для детей-сирот. Большинством голосов решено дать право выбора - жилье или сертификат.

В регионе ежегодно около двухсот детей сирот получали долгожданные ключи, чаще после суда. В 2022-м в бюджет на покупку квартир заложено 300 миллионов, помочь в этом обещает и федеральный центр, но даже на таких условиях новоселье отметят всего 140 сирот. Обсудили и переезд, но уже многодетных семей в свой собственный дом. Для строительства выделают земли, правда, иногда без дорог, воды, света и газа.

Михаил Вдовин руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Как руководитель фракции, я внём предложение посмотреть, как это сделано в других регионах. Может быть мы предусмотрим денежную компенсацию, а многодетные семьи сами решат: толи приобретать землю и строить дом, толи приобретать им квартиру»

Говорили и о планах. В регионе ждут поставки вертолета для санавиации. На вопрос о наличие площадок для посадки руководитель профильного департамента не ответил. Такие темы, как здравоохранение, скачек цен на лекарства, программа ремонта школ и газификации региона - будут в центре внимание в 2022 году.

Единогласно поддержали народные избранники инициативу материальной помощи погорельцам. Сейчас ее могут получить лишь малоимущие орловцы. Суть обращения - убрать это понятие, тогда двадцатикратный размер прожиточного минимуму смогут получать все кто столкнулся с огненной стихией. В преддверии нового года на заключительной сессии прозвучал и призыв к конструктивному диалогу.


Анна Вайсергисер


 
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