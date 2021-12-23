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9:02, 23 декабря 2021 года

В Орловской области опубликован календарь туристических событий на 2022 год

В список вошли 73 события, отражающие туристскую привлекательность региона.


В Орловскй области сформирован календарь туристических событий на 2022 год. В их числе фольклорные праздники, фестивали, народные гуляния, спортивные соревнования, туристические слеты, культурные акции, экологические мероприятия.

Более 20 событий пройдут под брендом «Орёл – литературная столица России». Например, всероссийский Тургеневский праздник запланирован на 25 июня в музее-заповеднике И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». В праздновании 100-летия музея-заповедника примут участие артисты орловских театров, творческие коллективы Орловской области, фольклорные и танцевальные ансамбли, певцы, известные музыканты и актеры. Ознакомиться с календарем можно по ссылке: https://okmuseum.ru/oreltur2022

Подробную информацию по организации и проведению мероприятий можно получить по телефону: (4862) 50-98-58.


Анастасия Дорохова


 
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