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8:04, 23 декабря 2021 года Трех юных орловцев, спасших утопающую девочку, наградили медалями МЧС России Награждение прошло в областной администрации.





За спасение жизни человека, проявленную при этом смелость и находчивость, медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» были награждены учащиеся 8 класса школы № 9 города Мценска Михаил Громляк, Александр Матвеев и студент Орловского техникума агробизнеса и сервиса Михаил Фомичев. В мае текущего года они спасли девочку, тонувшую в реке Зуше.



Медалями МЧС России были также отмечены Валерий Пономарев, Антон Абанеев и Алексей Фокин, которые в конце прошлого года при пожаре в квартире в г. Мценске спасли двух детей и мужчину. Награду получил и житель Ливенского района Сергей Жуков, также проявивший смелость и спасший человека.



Медалью МЧС России «30 лет МЧС России» была награждена учитель истории, обществознания и права гимназии № 34 города Орла, руководитель дружины юных пожарных «Сухие рукава» Татьяна Мосина, которая более 20 лет занимается работой дружин юных пожарных и воспитанием детей в области пожарной безопасности.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области









Анастасия Дорохова





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