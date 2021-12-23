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7:06, 23 декабря 2021 года Орловская область получит более 50 миллионов рублей на капремонт школ Деньги будут доведены в течение ближайших двух лет.





Орловская область в 2022 – 2023 гг. получит 51,5 млн. рублей на капремонт школ. Об этом сообщила в своих социальных сетях первый зампред регионального правительства Татьяна Крымова.



В рамках федеральной программы к 2026 году планируется основательно обновить 73 школы. К разработке дизайна планируется привлечь учеников, их родителей и педагогов. Помимо ремонта, в учебные учреждения будут закупаться оборудование и библиотечные книги, а преподаватели продолжат профессиональное совершенствование.





Артём Ежаков





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