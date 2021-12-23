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10:00, 23 декабря 2021 года

ОНФ призывает наладить инфраструктуру в пгт. Знаменка

Местные жители нуждаются в хороших дорогах, общественном транспорте и водоснабжении.


Орловское отделение ОНФ посетило пгт. Знаменка в Орловском районе и на месте ознакомилось с проблемами местных жителей, которые нуждаются в хороших дорогах, общественном транспорте и водоснабжении. С этим люди ранее обращались к президенту Владимиру Путину.

Жители десятков домов вынуждены ездить и ходить по грунтовым дорогам, привозить воду из соседних населенных пунктов, а также проходить несколько километров по бездорожью, чтобы уехать на общественном транспорте.

Общественники обратились в администрацию Орловского муниципального округа с предложением разработать дорожную карту по строительству дорог, прокладке водопровода и запуску маршрутного транспорта в частном секторе, а также в прокуратуру Орловской области, – сообщает сайт регионального ОНФ.



Артём Ежаков


 
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