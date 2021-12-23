В Орле объявлен поиск подрядчика по ремонту Карачевского шоссе

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10:45, 23 декабря 2021 года
В Орле объявлен поиск подрядчика по ремонту Карачевского шоссеТранспортной магистралью займутся в 2022 году.
Объект нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги – 2022» – Карачевское шоссе – ждет подрядчика, который отремонтирует магистраль за 169,6 млн рублей.
Обновление будет разбито на два этапа, в следующем году будет реализован первый – это ремонт двухкилометрового участка трассы от ул. Комсомольской до ул. Мостовой. В рамках соглашения здесь появится новое дорожное полотно, тротуары и велодорожки, – сообщает сайт мэрии Орла.
Артём Ежаков