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10:58, 23 декабря 2021 года

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 23 декабря в очном формате проводит большую пресс-конференцию.


На пресс-конференцию президента России аккредитованы более 500 журналистов, в том числе федеральные и региональные российские СМИ, иноагенты, иностранные издания и информагентства.
 
Большая пресс-конференция президента РФ ежегодно проходит с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. Далее журналисты получают возможность задать вопросы.

Трансляцию 23 декабря в 12:00 будут проводить телеканал "Россия 1"  и "Россия 24". Послушать пресс-конференцию можно будет на радио "Маяк" , "Вести FM"  и "Радио России". Также трансляция будет доступна на страницах "Вестей" в социальных сетях и на платформе "Смотрим".



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