Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

На пресс-конференцию президента России аккредитованы более 500 журналистов, в том числе федеральные и региональные российские СМИ, иноагенты, иностранные издания и информагентства.
Большая пресс-конференция президента РФ ежегодно проходит с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. Далее журналисты получают возможность задать вопросы.
Трансляцию 23 декабря в 12:00
будут проводить телеканал "Россия 1"
и "Россия 24"
. Послушать пресс-конференцию можно будет на радио "Маяк"
, "Вести FM"
и "Радио России"
. Также трансляция будет доступна на страницах "Вестей" в социальных сетях и на платформе "Смотрим"
.