Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин 23 декабря в очном формате проводит большую пресс-конференцию.

На пресс-конференцию президента России аккредитованы более 500 журналистов, в том числе федеральные и региональные российские СМИ, иноагенты, иностранные издания и информагентства.