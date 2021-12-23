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11:40, 23 декабря 2021 года

Орловские зрители смогут увидеть завершение киноэпопеи «Последний богатырь»

Сегодня на экраны выходит третий фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы»


«Последний богатырь: Посланник Тьмы» - фильм, снятый при поддержке телеканала «Россия» – завершает весёлую приключенческую киноэпопею «Последний богатырь», первая часть которой вышла на экраны в 2017 году. Зрителей вновь ждёт волшебство и добрый юмор, неожиданные сюжетные повороты и захватывающий дух экшен. Поклонники франшизы не только снова попадут в сказочный мир Белогорья, встретятся с полюбившимися героями, но и увидят новые приключения знакомых персонажей в реалиях современного мегаполиса – с поездками на такси и мотоциклах, мобильными телефонами и телевизорами. 
 
«Ожидание чуда – неотъемлемая часть праздничной смены вех: и взрослые, и дети ждут подарков, ждут сказки, – отмечает генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский. – Это желание многомиллионной аудитории с неизменным успехом исполняет «Последний богатырь».
 
«Во втором фильме мы глубоко проработали мифологию Белогорья и характер главного героя, который развивается как личность, превращается в богатыря и обретает сверхчеловеческую силу, – рассказывает режиссёр Дмитрий Дьяченко. – В завершающем трилогию фильме история становится более глубокой, и потому ещё интересней: теперь Ивану предстоит понять, как он сможет управиться с той силой, которую получил, какой путь для себя выберет. Это не только смешной приключенческий фильм, но и полное раскрытие всех линий, всех крючков, которые мы ранее везде насовали. Наконец, в финале, мы придём к полному пониманию всего происходящего».
 
«Трилогия «Последний богатырь», с одной стороны, то, что всегда было с нами – русская народная сказка. С другой – мы всё сочинили заново, придумали, создали этот сказочный мир. И то, что зритель принял этот мир, что вся наша задумка зрителю понравилась, приносит ощущение радости и удовлетворения. И это очень ценно, – подытоживает Дмитрий Дьяченко. – Нам удалось снова пригласить всех в гости в сказку, и от этого очень тепло и приятно на душе».



Анастасия Дорохова


 
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