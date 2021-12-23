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13:45, 23 декабря 2021 года COVID-19 может отсрочено влиять на кожу и волосы переболевшего Корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская побеседовала об этой стороне постковидного синдрома с врачом-дерматологом Орловского областного кожно-венерологического диспансера Натальей Якушкиной.





Пациенты, заболевшие коронавирусом, рискуют получить не только «традиционные» последствия болезни, но и кожные высыпания и выпадение волос, причём это может проявиться спустя месяцы после выздоровления. О том, как и почему проявляется эта патология у пациентов, рассказала в беседе с корреспондентом ГТРК «Орел» Еленой Литинской врач-дерматолог Орловского областного кожно-венерологического диспансера Натальей Якушкиной.





Елена Литинская





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