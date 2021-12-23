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13:15, 23 декабря 2021 года

Орловцы с ограниченными возможностями здоровья пробуют себя в новых занятиях

Нюансы состязаний по кибатлетике и доступность среды Анастасия Дорохова обсудила с полуфиналистом Чемпионата России по этим соревнованиям Романом Дубинкиным.


В кибатлетике лучшие выявляются среди мужчин и женщин, использующих технические средства реабилитации – протезы или коляски. Это соревнование помогает людям с особенностями здоровья приспосабливаться к обычной жизни

Орловец Роман Дубинкин не новичок в подобных состязаниях. В этом году он уже принимал участие в открытом Первенстве, где стал лучшим среди участников группы «Юг-центр».
Роман Дубинкин, участник Чемпионата России по кибатлетике (2021 г): «Меня пригласили в команду Фонда «Жизнь в движении». Они развивают проект «Хочу ходить!», помогают детям встать на протезы, самостоятельно делают им протезы. Собрали команду: участник был с протезом голени, с протезом руки, и вот я – на электрифицированной коляске».
Орловская область в подобных мероприятиях заявила о себе впервые. Отдельных площадок для тренировок по кибатлетике в нашем регионе нет – их немного и по всей стране. В России этот вид состязаний только развивается.

Город – лучшее место для тренировок, говорит Роман. Но проблемы с доступностью мест общего пользования всё-таки нужно решать. В этом вопросе, кстати, есть подвижки. Взгляд на проблемы изнутри поможет руководству города при разработке проектов ремонта дорог и других объектов городской среды.
Роман Дубинкин, участник Чемпионата России по кибатлетике (2021 г): «К сожалению, многие препятствия возникают на центральных улицах, где их не ожидаешь. Видеть там бордюры в 10 сантиметров – это неправильно. Это должно меняться сегодня. Я вижу тенденцию на новых объектах, которые мы принимаем сегодня вместе с мэрией, что в принципе Орел готов меняться».
В планах у Романа повторное участие в соревнованиях. И привлечение на свою сторону новых сторонников.


Анастасия Дорохова


 
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