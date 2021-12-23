Главная » Новости



14:25, 23 декабря 2021 года 7 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 202 новых случая заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 202 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 69 016).



Накануне выписан 781 орловец (всего – 60 531), умерло 7 человек – 1 443 всего.



Коллективный иммунитет в регионе сформирован на 60,5%.





Артём Ежаков





Новости СМИ2