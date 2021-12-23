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12:05, 23 декабря 2021 года Почетный гражданин Орла и прославленный тренер Клавдия Наумова отмечает 81-летие Большую часть своей жизни она отдала акробатике.





23 декабря 1940 года в Магнитогорске родилась ныне Почетный гражданин Орла и заслуженный тренер России Клавдия Наумова.



Свой спортивный путь она начала в родном городе, к окончанию школы став мастером спорта по гимнастике. В составе сборной страны Наумова принимала участие в крупных состязаниях, но на Спартакиаде народов СССР в Киеве получила серьёзную травму колена, после чего ушла в акробатику. Она подготовила 269 мастеров спорта, среди которых 28 - международного уровня. Сейчас в Орле проходит турнир на Кубок, носящий её имя.





Татьяна Напольских





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