Главная » Новости



12:25, 23 декабря 2021 года В Орле директора фирмы подозревают в трёхлетнем сокрытии налогов Казна не досчиталась свыше 46 млн рублей.





Следственный комитет Орловской области на основании материалов налоговой проверки и работы регионального УМВД возбудил уголовное дело в отношении директора и одновременно главного бухгалтера ООО «Партнер». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов за трехлетний период, – передает СК.



Из материалов дела следует, что фигурант занижал доходы основной фирмы, переводя средства на подконтрольные ООО «Универсал» и «Союз», имеющие упрощенные системы налогообложения. Махинации привели к ущербу, превышающему 46 млн рублей.



Мужчине грозит до 6 лет заключения. Расследование продолжается.









Артём Ежаков





Новости СМИ2