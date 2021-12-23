В Орле директора фирмы подозревают в трёхлетнем сокрытии налогов

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12:25, 23 декабря 2021 года
В Орле директора фирмы подозревают в трёхлетнем сокрытии налоговКазна не досчиталась свыше 46 млн рублей.
Следственный комитет Орловской области на основании материалов налоговой проверки и работы регионального УМВД возбудил уголовное дело в отношении директора и одновременно главного бухгалтера ООО «Партнер». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов за трехлетний период, – передает СК.
Из материалов дела следует, что фигурант занижал доходы основной фирмы, переводя средства на подконтрольные ООО «Универсал» и «Союз», имеющие упрощенные системы налогообложения. Махинации привели к ущербу, превышающему 46 млн рублей.
Мужчине грозит до 6 лет заключения. Расследование продолжается.
Артём Ежаков