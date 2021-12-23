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14:45, 23 декабря 2021 года Орловский ОНФ: «Для нас прямой эфир президента – это всегда ориентир будущей работы» Орловская область наблюдает за диалогом Владимира Путина и журналистского сообщества.





В Москве продолжается пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году в ней принимают участие несколько сотен журналистов. Их количество было ограничено из-за COVID-19.



В региональном отделении ОНФ пресс-конференцию ждали с нетерпением. Смотреть её собралось большинство активистов. 10 лет назад общественное движение было создано как раз по инициативе главы государства. За эти годы Общероссийский народный фронт принял участие в решении многих проблем Орловщины. И сегодня общественники готовы услышать новые наказы президента.

Юрий Власов, член регионального штаба Общероссийского фронта в Орловской области: «Для нас прямой эфир президента – это всегда ориентир будущей работы. Те задачи, которые ставит президент региональным отделениям – это повод для большой работы. Для нас важно помогать людям».







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