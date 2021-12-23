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15:14, 23 декабря 2021 года

«Свет Рождественской звезды» зажжется для двух юных орловчанок

Помощь неравнодушных нужна 9-летней Надежде Колосовой и 10-летней Виолетте Абдурашитовой.


В Орле снова проходит традиционная благотворительная акция «Свет Рождественской звезды». Помощь неравнодушных нужна 9-летней Надежде Колосовой и 10-летней Виолетте Абдурашитовой.

Надежду Колосову ждут в новозыбковском реабилитационном кабинете коррекции «Ступеньки». В больничной карте девочки – ДЦП, спастический тетрапарез, синдром короткой кишки, вывихи тазобедренного сустава. Коррекционно-развивающие занятия помогают юной орловчанке, и теперь ей нужно сделать следующий шаг – пройти Бобат- и Войта-терапию в Брянской области. Для этого нужно 80 тыс. рублей.

Виолетта Абдурашитова страдает от структурной фокальной эпилепсии (фармакорезистентное течение) и фокальных моторных тонических и гиперкинетических приступов. Её высшие психические функции значительно отстают от возрастной нормы, нет связной речи. Девочка ходит к дефектологу, но во время приёмов её мучают генерализованные приступы эпилепсии. Определить тактику для дальнейшего лечения поможет прехирургический видео-ЭЭГ мониторинг с монтажной схемой «10-10». Его стоимость – около 50 тыс. рублей.

Всем желающие помочь девочкам могут ознакомиться со всеми реквизитами в публикации на сайте мэрии Орла. Вся собранная сумма станет известна 14 января, когда в Орловском городском центре культуры пройдет благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды».


Фото пресс-службы мэрии Орла




Артём Ежаков


 
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