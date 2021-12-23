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15:50, 23 декабря 2021 года Губернатор Орловской области Андрей Клычков находится с визитом в Сирии Он прибыл в арабскую республику в составе российской делегации, состоящей из глав других регионов и депутатов Госдумы.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков находится с визитом в Сирийской Арабской Республике. Делегация из глав регионов и депутатов Госдумы посетила авиабазу Хмеймим, где почтила память погибших российских военных и посадила памятные деревья.



Также были вручены презенты сирийским детям, чьи родные пали в боях за освобождение страны. Делегаты передали 800 ребятам ноутбуки, принтеры и новогодние подарки, – передает сайт областного правительства.

«Увидел сотни разрушенных войной домов... Война в Сирии стала самым смертоносным конфликтом XXI века, и наибольшие невзгоды выпали на долю детей, многие тысячи которых остались сиротами, вынуждены жить в непростых условиях. Они мечтают вернуться к нормальной жизни. Вместе с нашим бизнесом постарались подарить им повод улыбнуться и почувствовать себя счастливыми – собрали тысячу сладких новогодних подарков. Сегодня я их передал. От имени жителей Орловщины поздравил сирийский народ с наступающим Новым годом. Кроме того, принял участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению сирийских беженцев на родину. И в этом контексте помощь России, её регионов крайне важна. Благодарю представителей орловского бизнес-сообщества за неравнодушие и помощь детям. Всё это вызывает искренне уважение, является достойным продолжением традиций милосердия, готовности оказать помощь в трудную минуту тем, кто в ней нуждается», – пишет у себя в соцсетях Андрей Клычков. Фото со страниц Андрея Клычкова в соцсетях









Артём Ежаков





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