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16:22, 23 декабря 2021 года В Орловской области приостановят вакцинацию от COVID-19 Прививку невозможно будет сделать 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января.





В Орловской области на четыре праздничных дня будет приостановлена вакцинация населения от COVID-19. Прививку невозможно будет сделать 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В иные дни новогодних каникул прививочные пункты будут работать с 10:00 до 16:00.



По данным федерального оперативного штаба уровень коллективного иммунитета на Орловщине достиг отметки в 60,5%.



Сейчас для госпитализации с коронавирусом в больницах свободно 418 мест. Решено перевести ряд COVID-коек в режим оказания плановой и экстренной помощи по профилю.





Артём Ежаков





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