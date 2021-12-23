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16:40, 23 декабря 2021 года В Орловскую область пришел грипп Роспотребнадзор озвучил информацию о первых случаях заражения в регионе.





На Орловщине зафиксированы первые случаи заражения гриппом. В регионе выявлен штамм H3N2, который преимущественно сейчас циркулирует и в других субъектах страны. Его клиническими особенностями считаются поражение дыхательной и пищеварительной систем.



Болезнь нашли у подростков. Симптомы типичные: температура, интоксикация и респираторные явления – сухой кашель, заложенность носа, головная боль. Специалисты Роспотребнадзора призывают привиться от гриппа, пока инфекция не распространилась. Вакцины есть во всех поликлиниках области. Заодно можно вакцинироваться и от COVID-19.



Группы риска – это пожилые люди, дети, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины, которым вакцинация показана со второго триместра беременности. Врачи напоминают, что отличить грипп от коронавируса и других ОРВИ можно только лабораторно.





Елена Литинская





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