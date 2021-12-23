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17:30, 23 декабря 2021 года 87 солдат Орловского радиотехнического полка приняли присягу Торжественная церемония прошла сегодня утром.





«Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество», – сегодня утром эти слова произнёс 81 солдат Орловского радиотехнического полка. Ребята, пополнившие в/ч 03013 в осенний призыв, приняли присягу. Родственникам военнослужащих позволили присутствовать на торжественной церемонии.



В ряды Вооруженных сил России за осенний призыв планируется призвать свыше 500 орловцев. Кампания продлится вплоть по 31 декабря.





Антон Киселёв





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